Опубликованы кадры освобожденной Старой Николаевки в ДНР

Минобороны России продемонстрировало видео из освобожденного населенного пункта Старая Николаевка на территории Донецкой Народной Республики. На кадрах - военнослужащие 10-го гвардейского танкового полка из состава группировки войск «Юг».

«Невзирая на попытки контратак противника, штурмовые подразделения в ходе практических действий оперативно реагировали на любое внезапное изменение ситуации и вынудили военнослужащих подразделений ВСУ, оборонявших населенный пункт, отступить», - описывают ход боев за Старую Николаевку в сообщении от МО РФ.