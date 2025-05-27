Военблогер соотнес ракетные удары по Украине и назвал место нового «контрнаступа» ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить новое наступление вглубь российской территории. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

Он сопоставил места ракетных ударов, которые в последнее время были нанесены по ряду украинских населенных пунктов. Три из них приходятся на Чернигов, Нежин и Конотоп — города, расположенные на выступе неподалеку от государственной границы.

Именно этот участок блогер и назвал местом вероятного удара.

«Место предполагаемого контрнаступа», как назвал его Подоляка, представляет собой участок российско-украинской границы протяженностью около 150 километров, ограниченный с запада территорией Белоруссии.

О возможной подготовке удара знает и российское командование, считает Подоляка. В обоснование этого он указал на цели, которые были выбраны для нанесения по ним ударов. Речь идет о предполагаемых районах сосредоточения техники и снаряжения ВСУ, пояснил он.

Ранее Подоляка рассказал о выходе российских войск на западную границу Донецкой народной республики (ДНР). Бойцы армии России закрепились на указанном рубеже. Это может позволить им как охватить остающиеся в ДНР украинские подразделения, так и продолжить наступление, перенеся их на территорию еще одного региона Украины — Днепропетровскую область.