Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу показал члену Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Чэнь Вэньцину беспилотники российского производства, среди которых SupercamX4, "Куб-2-1Э" и "Скат".

Выставка "Рособоронэкспорта" развернута в Национальном центре "Россия", где 27-29 мая проходит XIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Среди презентованных на ней образцов техники в том числе разведывательный беспилотник S-350M "Скат", барражирующий боеприпас "Куб-2-1Э". Были представлены квадрокоптеры SupercamX4, "Голиаф", "Каракурт-Р" и "Бумеранг". Также в экспозицию включены сбрасываемые осколочно-фугасные, зажигательные и кумулятивно-зажигательные боевые части для беспилотников. Вместе с этим на стенде представлены и средства борьбы с беспилотниками - комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Радескан-Антидрон", а также кинетические средства борьбы с дронами - одноствольное самозарядное ружье MP-155 "Тактика", гладкоствольное одноствольное многозарядное ружье MP-135, самозарядный карабин "Сайга-12".

Следующий стенд, который Шойгу показал своему визави, представлял комплект летней экипировки, включающий в том числе очки ночного видения и носимый миноискатель. По словам секретаря Совбеза, обмундирование совершенствуется с учетом опыта СВО для максимальной защиты бойцов - так, есть детекторы, предупреждающие о приближении дронов.

"Это все не теоретические разработки, а исходя из практического опыта [это] уже применяется в СВО", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Среди оружейных новинок на выставке были представлены стандартная, укороченная и малогабаритная версии автомата Калашникова АК-15, пулемет РПЛ-20. Презентованы самозарядная снайперская винтовка СВЧ, высокоточная винтовка СВ-98, крупнокалиберная винтовка ORSIS-CT20 и интеллектуальный прицел Harrier.

Также секретарь Совбеза показал представителю КНР гражданские радиоэлектронные комплексы борьбы с беспилотниками, способные "куполом" накрывать здания и объекты, требующие защиты. "Современная война дала нам в качестве опыта то, что мы должны защищать гражданские объекты. Для украинских бандитов, полубандитов не существуют военные и гражданские объекты. Были дни, когда они пускали до 400 БПЛА на гражданские объекты. Мы вынуждены были в срочном порядке создать систему защиты - не только физической, какой являются системы ПВО "Бук", "Панцирь", "Тор", "Верба", но и такие комплексы, которые защищают за счет радиэлектронного подавления", - пояснил Шойгу.

О преступлениях неонацистов

Следующая выставка, которую посетил секретарь российского Совбеза вместе с членом Политбюро ЦК КПК, посвящена преступлениям киевского режима в отношении мирных жителей на территории Донбасса и Новороссии, а также Курской области. Начало ее ознаменовано сброшенными вместе с флагом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ и признана экстремистской) оружием и боеприпасами, в том числе и поставляемым западными странами.

Дальнейшая экспозиция представлена фотографиями, воспроизводящими эвакуацию мирных жителей после атак ВСУ, разрушенную часовню и жилые дома, могилы погибших мирных жителей.

Последней частью экскурсии стала выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ней, в частности, представлены образцы советского вооружения - пистолет-пулемет Шпагина ППШ-41, пистолет-пулемет Судаева ППС-43, танковый пулемет Дегтярева, а также немецкого - пулемет MG-42, винтовка Mauser 98k.