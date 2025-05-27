В Горловке усилили борьбу с БПЛА

Система "Купол Донбасса" в Горловке ДНР получила технические обновления. Как рассказали ТАСС в региональном УФСБ, усовершенствованные технологии позволяют еще более эффективно работать над предотвращением массированных атак БПЛА по городу.

"Для борьбы за небо Горловки военнослужащими управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике развернутая в Горловке система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" получила обновления. Теперь ее возможности усилены", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что обновленная система способна распознавать одновременно большую часть атакующих город БПЛА, а также перехватывать картинку с вражеских беспилотников в режиме реального времени.