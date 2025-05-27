От Варшавы до Лондона: куда могут долететь российские ракеты

«Царьград» рассказал, что в случае дальнобойных атак европейским оружием по территории России ВС РФ могут нанести ответные удары по Варшаве, Брюсселю и Лондону. По версии издания, удары могут быть нанесены крылатыми ракетами «Калибр» и X-55CM.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием. По его словам, ВСУ получили разрешение атаковать этим оружием военные объекты на территории России. Позже Мерц уточнил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад.

В Кремле заявили, что это решение идет вразрез со стремлениями к урегулированию. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае ударов вглубь России под угрозой окажутся «все европейские города».

«Царьград» отметил, что ракеты X-555 способны поразить цели в Варшаве, Берлине, Праге и Риме. По версии издания, для ударов по объектам в Брюсселе и Париже Россия могла бы применить «Калибры» или X-101.