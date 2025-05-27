Минобороны: С 20 мая Киев кратно увеличил число атак на Россию

Украина кратно увеличила число атак беспилотниками и реактивными снарядами по объектам в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 20 по 27 мая средства противовоздушной обороны сбили 2 331 украинский беспилотник, в том числе 1 465 - вне зоны спецоперации.

В МО РФ подчеркнули, что этими провокационными шагами Киев при поддержке отдельных стран Европы пытается сорвать переговоры, инициированные Россией.

Ранее в МИД РФ заявили, что налеты беспилотников ВСУ по территории России являются попыткой сорвать прямые российско-украинские переговоры. Также там пообещали дать "адекватный ответ" на террористические атаки против мирного населения РФ.