Западные эксперты ошиблись в своих прогнозах о том, что Россия не справится с удовлетворением запросов армии и расширением военно-промышленного производства. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

Автор статьи отмечает, что сообщения о значительных успехах РФ в расширении военного производства начали появляться еще в 2023 году — с тех пор подобные заметки встречаются в СМИ все чаще. В то же время точные российские удары выводят из строя системы ПВО на Украине, при том, что на Западе запас подобного вооружения истощен.

«Теперь Россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует их, наращивая запасы и усиливая давление на растянутую оборону Украины», — обратил внимание журналист на заявление британского издания Financial Times от 26 мая.

Автор статьи добавил, что масштабы увеличения производства ракет и беспилотников направлены не только на упрочнение позиций в конфликте с Украиной, но и на укрепление обороны на фоне высокой напряженности в отношениях с НАТО.