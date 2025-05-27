Российские войска ударили по Павлоградскому химическому заводу

Вооруженные силы (ВС) России 22 мая ударили по Павлоградскому химическому заводу, расположенному в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в этот же день российские военнослужащие нанесли удар по цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям системы противовоздушной обороны (ПВО) в Криворожской и Николаевской областях.

В этой же сводке Минобороны заявило, что Украина при поддержке некоторых стран предприняла шаги, направленные на срыв переговоров с Россией. В ведомстве отметили, что прямой диалог между Москвой и Киевом по мирному урегулированию конфликта был возобновлен по инициативе РФ.

В министерстве подчеркнули, что ВС России продолжат наносить массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации со стороны Киева. В ведомстве уточнили, что поражение будет наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.