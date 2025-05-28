Уговорить канцлера Германии Фридриха Мерца отказаться от поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus может только президент США Дональд Трамп, считает немецкий политолог Александр Рар. Этот вопрос должен решиться уже завтра – украинский лидер Владимир Зеленский, который планирует визит в Берлин, уедет оттуда либо с ракетами, либо без них. Скрыть такие поставки, как и избежать ответа России на них, нельзя, заявил он НСН.

В немецком правительстве по вопросу снабжения Украины дальнобойным оружием нет согласия – против выступают социал-демократы, а христианские демократы поддерживают инициативу, напомнил Рар. По его мнению, многое будет зависеть от способности канцлера подчинить себе противников этой идеи.

«Завтра все решится, Зеленский уедет с «Таурусами» или без. Остановить Мерца могут только американцы. Я думаю, что ведутся переговоры, Трамп лавирует, но эскалации не хочет. Американцы немцам запретят такое использовать в конечном итоге», — считает эксперт.

Немецкие силовики знают, что если решение будет принято, то за ним последует ответ со стороны Москвы, ситуацию на границе с Украиной отслеживают российские спецслужбы – по мнению политолога, именно по этой причине власти Германии стремятся делать все молча. Однако важно учитывать, что такое оружие может разрушать гражданскую инфраструктуру, поэтому в любом случае без ответа подобный шаг не останется, подчеркнул политолог.

«Россия может ответить напрямую по Германии, против немецких заводов, против немецких служащих, — считает он. — А Мерц здесь делает именно моральные выводы, не военные. Власти Германии не могут допустить проигрыш Украины».

Напомним, 26 мая Мерц во время интервью заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. В Кремле подчеркнули, что если решение о снятии ограничений на дальнобойное оружие действительно было принято Европой, то оно чрезвычайно опасно и способствует дополнительной конфронтации. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобными заявлениями создается «стратегическая неопределенность» для России, которая станет бременем для Европы.