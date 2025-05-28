Подразделения ВСУ убили в Суджанском районе Курской области много мирных жителей, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Убили очень много мирных людей и на территории Суджанского района, на территории Курской области. Все время бьют по мирным людям, но, думаю, что ни для кого это не является секретом, кто они есть такие", - сказал он.

Ранее Алаудинов, комментируя убийство украинскими солдатами 74-летнего Александра Гусарова из села Гоголевка в Курской области, отметил, что ВСУ тем самым доказали, что могут издеваться только над слабыми людьми. 26 мая стало известно о том, что пенсионера, над которым издевались украинские солдаты в касках с нацистской символикой, нашли мертвым.

26 апреля начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований, которые вторглись в регион в августе 2024 года.