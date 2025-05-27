«Система будет подавлена»: в Германии заявили об истощении ПВО Украины

Противовоздушная оборона Украины может быть подавлена массированными российскими атаками. Об этом заявил военный эксперт австрийских вооруженных сил, полковник Маркус Рейснер, пишет Berliner Zeitung.

По мнению эксперта, Украина переживает критический переломный этап и на стратегическом уровне видно, что Россия «значительно усилила давление, особенно на военную промышленность в районе Киева».

«Украинская ПВО достигает предела своих возможностей. Если русские будут атаковать несколько дней без перерыва, система будет подавлена», - уверен Маркус Рейснер.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники.

При этом президент США Дональд Трамп раскритиковал действия российского лидера Владимира Путина на Украине после масштабных российских ударов по военным украинским объектам. Он также выступил с критикой Владимира Зеленского, подчеркнув, что каждое его слово «создает проблемы».