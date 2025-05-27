Минобороны обвинило Украину в провокации для срыва предложенных Россией переговоров

Украина при поддержке отдельных стран Европы предприняли ряд провокационных шагов, которые направили для срыва переговоров, которые были инициированы Россией. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Так, ВСУ в период с 20 мая выпустили по России свыше 2300 беспилотников, почти 1500 из которых были сбиты вне зоны СВО. В результате пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

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Россия ответила на провокации Украины и нанесла удары по военным объектам Украины, отчитались в ведомстве. Под удар попал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов в Харьковской области и ДНР, а также пункт управления в Одесской области. Целью российских военных, помимо этого, стали пункты временной дислокации наемников, Павлоградский химический завод и цеха ремонта в Криворожской и Николаевской областях.