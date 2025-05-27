ВС РФ ответили на действия Киева

ВС РФ ударом высокоточного оружия и БПЛА в ответ на действия Киева поразили аэродром Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"В ответ на действия киевского режима Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами - исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. 20 мая групповым ударом поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области", - сообщили в российском военном ведомстве.