Латвия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1500 беспилотных летательных аппаратов в рамках «коалиции доронов». Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс.

По его словам, боевые дроны «доставлены на Украину из Латвии».

«Две латвийские компании поставят 12 000 беспилотников в первой половине года в рамках международной беспилотной коалиции», - пояснил Андрис Спрудс.

Ранее эксперты отметили, что вина за массовые атаки беспилотниками регионов России лежит на западных странах, и прежде всего на Европе, которая хочет сорвать и планы Москвы, и планы Вашингтона по мирному урегулированию украинского кризиса.

По мнению политологов, Европе «не нужен мир» и она «получила большую пощечину», когда президент США Дональд Трамп не пустил Брюссель за стол переговоров между Россией и Украиной.