Артиллеристы поразили объекты ВСУ на правом берегу Днепра

На правом берегу Днепра - пораженные объекты ВСУ. Работа российской артиллерии и FPV-операторов идет слаженно и без остановки. Один бьет с земли, другой наводит с воздуха. Как уничтожают позиции противника рассказала в своем репортаже Виктории Косогляденко.

Погода, как говорят бойцы, далеко не идеальная, сильный ветер. Но дрону все равно нужно в воздух. FPV-расчет поднимает аппарат с учнтом порывов. Первые минуты полет продолжается над водной гладью Днепра. Дальше уже начинается разведка. Оператор БПЛА с позывным Турист действует осторожно, скрытно, и в то же время решительно.

«Такие же фпвшники, как мы, сейчас боятся подойти к берегу. Раньше они работали с берега, а теперь аккумуляторов физически не хватает. Тут либо ты, либо тебя. Рискуешь жизнью - понятное дело», - говорит Турист.

Он точно знает, куда и как бить. Часто прицельным ударом уничтожает антенны и ретрансляторы противника. Это помогает другим, облегчает работу нашим БПЛА в небе. А за точным огнем с земли отвечает артиллерия.

«Вот что делает любые перемещения противника на том берегу практически невозможными. Наши орудия вдоль Днепра, а конкретно отсюда, до него четыре километра», - поясняет корреспондент Виктория Косогляденко.

Для того чтобы доставать цели в глубине обороны ВСУ, артиллеристы гаубичной батареи подвигают пушки все ближе к линии.

«Сейчас у противника рубеж - он отошел назад, закрепляется. Большая часть в тылу. Чтобы его достать, надо подходить ближе», - объясняет командир батареи с позывным Сторож.

С этих позиций взвод работает почти как снайперы, по точкам, куда сложно добраться другим. Именно поэтому их расчет в постоянной охоте у противника. Несколько залпов, и орудия уходят с позиции. До следующих координат, которые снова принесет разведка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.