Появились фото выдержавшего артобстрел бронеавтомобиля "Спартак"

Появились снимки бронеавтомобиля "Спартак", который в зоне спецоперации продемонстрировал особую выдержку и остался на ходу.

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На этих снимках видны следы от пуль и на бронированном корпусе, и на стеклах, которые потрескались, но не побились. Все это говорит не только о высоких эффективных качествах "Спартака", но и о его живучести на боле боя.

Бронеавтомобиль "Спартак" впервые продемонстрировали в августе 2022 года на международном военно-техническом форуме "Армия". От базового образца машина отличалась конструкцией броневого корпуса и дополнительной защитой отдельных элементов.

Это двухосный бронеавтомобиль с несущим корпусом и полноприводным шасси. Длина машины - 6,5 метра при ширине 2,5 метра, высота - 2,8 метра, масса - 14,5 тонны. Максимальная скорость на шоссе достигает 100 километров в час, запас хода - одна тысяча километров. Вмещает 10 военнослужащих.

Данные машины активно используют в зоне спецоперации. Часть агрегатов корпуса прикрыта дополнительными бронелистами. Лобовая часть обитаемого отсека защищена от пуль калибра 14,5 миллиметра, другие части выдерживают обстрел из 12,7-мм систем. Есть и противоминная защита в виде бронированного V-образного днища. Выдерживает "Спартак" и подрыв 8 килограммов тротила под колесом или корпусом.