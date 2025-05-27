Оценен ход СВО после разрешения Европы бить дальнобойным оружием

Разрешение Украине применять оружие дальнего радиуса поражения за ее пределами усугубит ситуацию для самой Европы, заявил в интервью «Ленте.ру» российский депутат Виктор Заварзин.

Собеседник издания указал на то, что Европа своими заявлениями приглашает Российскую Федерацию на дуэль, не думая при этом о собственном народе. Парламентарий объяснил, что в таком случае страны Запада становятся непосредственными участниками конфликта, и ВС РФ ответят на это соответственно.

«Они должны сейчас серьезно задумываться. Конечно, это угроза для нас. Мы сейчас адаптируем все свои средства ПВО, поэтому, безусловно, будет все сбито», — поделился своей точкой зрения Заварзин.

Сенатор заявил о расширении конфликта при ударе по России дальнобойным оружием

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Соединенные Штаты и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать оружием дальнего радиуса действия позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам продукции военного назначения украинской стороне.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые несут бомбардировщики Су-24 Воздушных сил Украины, теоретически могут долететь до Тулы при запуске из воздушного пространства над Черниговом. Кроме того, в радиусе поражения могут оказаться другие города, в числе которых Елец, Воронеж и Смоленск.