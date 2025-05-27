Российские военные продвигаются к Константиновке — важнейшему опорному и логистическому узлу Вооруженных сил Украины. Что происходит в зоне спецоперации, рассказал в своем материале для РИА Новости военкор Андрей Коц.

Население Константиновки около 67 тысяч человек. Этот город считается центром стекольной промышленности Украины, здесь есть несколько крупных металлургических и машиностроительных предприятий, химический завод, экстрактно-кожевенный комбинат.

«Это делает Константиновку достаточно сложным объектом для штурма. Как показал опыт Мариуполя, Авдеевки и Северодонецка, противник не ленится превращать промзоны в долговременные узлы обороны», - отметил военный корреспондент.

Однако, по его словам, «крайне маловероятно, что город станут штурмовать в лоб». Российские военные уже неоднократно отработали тактику окружения населенного пункта и перерезания логистики. И 22 мая Минобороны уже сообщило об освобождении Новой Полтавки на трассе, соединяющей Покровск (Красноармейск) с Константиновкой. Также были взяты под контроль Новооленовка, Александрополь и Тарасовка, что позволило установить контроль над участком дороги.

При этом, по словам военнослужащих группировки войск «Центр», серьезного сопротивления не было.

«Лично видел два случая, когда противник массово бежал. Первая группа - человек 10-15, вторая - порядка восьми», - отметил штурмовик 33-го мотострелкового полка 8-й армии Мурат Гаджикурбанов, бравший Новооленовку.

При этом подразделения группировки развивают успех и в западном направлении, продвигаясь от Новой Полтавки в сторону Шевченко. Одновременно началось наступление на север — к населенным пунктам Русин Яр, Попов Яр и Полтавка. Это позволит приблизиться вплотную к Константиновке с запада. Тогда под огневой контроль попадут и другие логистические каналы, по которым снабжается гарнизон города.

Горловина котла шириной девять километров расположена по линии Романовка — Александрополь, они уже перешли под контроль российской армии. Пока у украинских военных есть время отступить на север, но с каждым днем его остается все меньше, констатировал Коц.

При этом потеря Константиновки разрывает фронт, делает незащищенным фланг Часова Яра и обнуляет оперативную связку со Славянском, где располагаются штабы, арсеналы и тыловые структуры украинской группировки в Донбассе.

«Потеря Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска серьезно ударит по экономике Украины, значительно ослабит промышленный потенциал противника. Эти города имеют и огромное символическое значение: там весной 2014-го началось освобождение Донбасса. И было бы исторически справедливым, если бы там оно и закончилось полной победой», - подчеркнул Андрей Коц.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года «без Крыма и без какой-то части Донбасса», если бы соблюдала договоренности и шла на сотрудничество.

Как отметил Лавров, для сохранения прежних границ украинские власти должны были соблюдать Минские договоренности. Он также отметил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Украина приняла документ, по которому Киев отказывался от вступления в НАТО. Однако позже под влиянием Лондона украинские власти отказались от соглашения, подчеркнул министр.