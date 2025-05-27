Стало известно о «бойне» с участием крымского десанта у российской границы

Крымский десант устроил «бойню» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Теткино в Курской области, уничтожая живую силу и технику, которые пытаются прорвать российскую границу. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

© Алексей Коновалов/ТАСС

Как рассказали авторы проекта, в ожесточенных боях принимают участие военные из 56-го полка ВДВ, дислоцирующегося в Феодосии в Крыму. Бойцы отражают атаки в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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«Бойня у Теткино (...) Гвардейцы-десантники (...) продолжают массово уничтожать ВСУ и в Сумской области, и отгоняя врага от границы вглубь своей территории», — сообщили военблогеры.

Днем ранее, 26 мая, сообщалось, что ВСУ обстреляли село Теткино из трех танков. Украинские военные расположили танки в 500 метрах от государственной границы. Всего ВСУ выпустили по российскому населенному пункту 15 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.