Атаки украинских БПЛА: какие регионы оказались в опасности 27 мая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью атаковали российские регионы почти сотней беспилотников. Где было уничтожено больше всего БПЛА, и к каким последствиям привела атака, разбирался «Рамблер».

99 беспилотников самолетного типа

По данным Минобороны России, Киев пытался атаковать с 20:00 мск 26 мая до 7:00 27 мая.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Больше всего дронов - 56 - были сбиты над Белгородской областью, еще 25 силами противовоздушной обороны перехвачены над Воронежской областью, семь - над Владимирской областью, пять - над Калужской областью, четыре - над территорией Тульской области. И по одному беспилотнику были уничтожены над Липецкой и Ростовской областями.

Жертв и пострадавших нет

Средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», - написал он.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев пояснил в Telegram-канале, что результате атаки БПЛА в регионе загорелся лес.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», - пояснил Гусев.

Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе был объявлен в 7:20 мск.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил о том, что Киев существенно увеличил число беспилотников самолетного типа, которые отправляются для ударов по гражданским объектам в России. Так, только 21 и 22 мая российские силы противовоздушной обороны уничтожили 485 БПЛА различных типов, из них 63 – над Московской областью. При этом глава МИД России Сергей Лавров 23 мая подчеркнул, что рекордная атака Украины беспилотниками является попыткой сорвать мирные переговоры.