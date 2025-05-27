На Украине произошел масштабный сбой в системе оповещения о воздушной тревоге

На Украине произошёл масштабный сбой в системе оповещения о воздушной тревоге, сообщил глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий.

Он уточнил, что ракетная опасность была объявлена ошибочно, угрозы ракетного удара для Львовской области нет.

«Воздушную тревогу объявили из-за сбоя системы оповещения на всеукраинском уровне», — написал он в своём Telegram-канале.

Агентство Reuters передавало, что в ночь на 25 мая ВС России нанесли один из самых мощных воздушных ударов по территории Украины с момента начала специальной военной операции.

Командир группы украинского мобильного подразделения противовоздушной обороны признался, что ПВО Украины не справляется с атаками российских беспилотников.