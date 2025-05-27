Бывший вагнеровец рассказал об особой касте в ЧВК

Lenta.ru

Среди бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» выделяется особая каста бойцов, которых прозвали «мамонтами». Об этом рассказал экс-вагнеровец, а сейчас контрактник в составе подразделения Минобороны Максим Валявкин, его слова приводит портал «Республика Татарстан».

Бывший вагнеровец рассказал об особой касте в ЧВК
© РИА Новости

По словам Валявкина, «мамонтами» среди вагнеровцев называют тех, кто имеет на жетоне букву М, которая свидетельствует, что боец был членом организации на раннем этапе и успел пройти особую подготовку, включавшую длительные тренировки со всеми видами оружия.

«Дисциплина железная. Лентяев сразу гнали прочь (...) Неслучайно тех, кто воевал в "Вагнере" в 2016 и 2017 годах, успел пройти ту самую подготовку и носит литеру "М" на жетоне, называют "мамонтами"», — рассказал боец.

Он добавил, что при прохождении подготовки «мамонтами» не было конкретных боевых нормативов, — главной задачей было максимально быстро и эффективно ликвидировать противника и выжить самому.

Ранее журналист Анастасия Кашеварова описала реакцию вагнеровцев на слова президента России Владимира Путина о мятеже Евгения Пригожина. По ее словам, бойцы подразделения считали, что марш на Москву согласован с российским лидером.

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