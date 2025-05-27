ВС России расширили зону контроля в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к центральной части населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республике. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, северо-восточнее от этого населенного пункта российские войска вышли на административную границу России. Он добавил, что также южнее Редкодуба российские войска завершили зачистку лесополосы протяженностью более километра от украинских боевиков.

Ранее Марочко рассказал, что ВС России продвинулись в Луганской народной республике в районе Петровского (украинское название Грековка). По его словам, российские войска продвинулись до 800 метров в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке фронта шириной более 2 километров.

До этого военный аналитик рассказал, что российские военные отбили мощную атаку ВСУ под Купянском. «На купянском направлении противник провел мощную атаку на наши позиции. (...) Все попытки прорвать нашу оборонительную линию отражены, прорыва не допущено», — написал он.