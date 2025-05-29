Стало известно о продвижении российских войск в ЛНР

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости сообщил, что российские военные уничтожили три украинских дота и продвинулись у села Петровское в ЛНР.

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По его словам, в ходе активных боевых действий, российские военнослужащие уничтожили три долговременные огневые точки ВСУ, которые располагались северо-западнее Петровского.

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«Помимо прочего, бойцам ВС РФ удалось продвинуться к украинским позициям восточнее от данного населенного пункта», - отметил Марочко.

Он уточнил, что также у российских военных есть успехи в продвижении вдоль реки Текуч в направлении Петровского.

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