Над территорией России за ночь сбили 48 дронов

Российские военнослужащие сбили 48 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Уточняется, что 30 аппаратов уничтожено в небе над Белгородской областью. Дежурные средства ПВО сработали над Крымом - там сбили четыре БПЛА, три беспилотника уничтожено над Московской областью.

«Четыре БПЛА – над территорией Орловской области, четыре БПЛА – над территорией Рязанской области, два БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Тамбовской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Боевики ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить террористические атаки на территории России. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили 296 украинских дронов над РФ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.