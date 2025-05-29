Над территорией России за ночь сбили 48 дронов
Российские военнослужащие сбили 48 украинских дронов над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что 30 аппаратов уничтожено в небе над Белгородской областью. Дежурные средства ПВО сработали над Крымом - там сбили четыре БПЛА, три беспилотника уничтожено над Московской областью.
«Четыре БПЛА – над территорией Орловской области, четыре БПЛА – над территорией Рязанской области, два БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Тамбовской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Боевики ВСУ регулярно предпринимают попытки совершить террористические атаки на территории России. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили 296 украинских дронов над РФ.
Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.