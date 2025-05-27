В России рассказали о судьбе вернувшихся из плена военных

Вернувшимся из украинского плена российским военным нужно в первую очередь проверить здоровье, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О судьбе бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Надо посмотреть, во-первых, как здоровье. Потому что, извините, не в пионерском лагере они были. Восстановиться. Кому-то необходимо оказать психологическую помощь. Восстановить психологическое здоровье. Пройти все проверки. Это совершенно нормально. И дальше продолжать свою судьбу», — отметил Колесник.

Вернувшиеся из плена российские военные обратились к Путину

25 мая завершился самый масштабный за время спецоперации обмен пленными. Первый этап нового обмена состоялся 23 мая. Тогда сообщалось об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских. На следующий день в Россию вернулись еще 307 военнопленных, Украине передали столько же человек. Последний этап обмена пленными состоялся в воскресенье, 25 мая. Обмен прошел по формуле «303 на 303».

Позднее военкор Александр Сладков заявил, что из возвращенных из плена российских солдат не нужно делать героев. Он выразил мнение, что таких бойцов нужно встречать «без помпы», но обеспечить всем необходимым.