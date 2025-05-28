Расчеты «Мста-С» уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации
В Минобороны РФ сообщили, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили живую силу, бронетехнику, опорные пункты и командный пункт вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.
В ведомстве добавили, что расчеты «Мста-С» группировки «Запад» в основном работают по артиллерийским установкам, опорным пунктам, бронетехнике и пехоте противника.
«У нас уходит пять минут от поступления цели до ее уничтожения», - отметил командир гаубицы с позывным «Брат».