Расчеты «Мста-С» уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации

В Минобороны РФ сообщили, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили живую силу, бронетехнику, опорные пункты и командный пункт вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что расчеты «Мста-С» группировки «Запад» в основном работают по артиллерийским установкам, опорным пунктам, бронетехнике и пехоте противника.