Вооруженные силы Украины (ВСУ) после отступления из населенного пункта Беловоды утратили контроль над одной из ключевых трасс. Об этом РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

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Отмечается, что данная дорога напрямую соединяла участок фронта с Сумами. Собеседник агентства отметил, что трасса активно использовалась ВСУ для переброски личного состава и грузов из Сум.

ВС России ударили по скоплению техники ВСУ в Сумах

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что российские войска приблизились к ключевому узлу украинских бойцов, используемому для атак на Курскую область. Речь идет о сумском направлении. Вооруженные силы РФ движутся в сторону Юнаковки, где сосредоточены логистика и транспорт украинских военных.