Военблогер сообщил о тайной отправке ракет Taurus на Украину

Украине уже передали не менее тридцати немецких крылатых ракет Taurus. Об этом заявил военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале.

По его утверждению, Киев получил ракеты месяц назад.

«Именно с этим и были связаны недавние массовые удары по аэродромам Украины», — добавил военблогер.

Германия решила не сообщать публично о поставках Киеву определенных видов оружия

16 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин пока не планирует поставлять Украине ракеты Taurus. Он указал, что их отправка потребует значительного времени из-за необходимости обучения военных навыкам управления системами.