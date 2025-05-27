Военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии группировки «Север» получили показания от пленных бойцов 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ о тотальной мобилизации в западных областях Украины. По словам захваченных в плен, в селах Львовской и Житомирской областей практически не осталось мужчин призывного возраста. Об этом военные рассказали агентству РИА Новости.

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Один из пленных, уроженец Львовской области, сообщил, что сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования) забирают на фронт всех мужчин без разбора — «старых, молодых, больных».

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Другой военнопленный из Житомирской области уточнил, что в его селе остались только женщины, дети и старики, а мужчин до 47 лет, включая людей с ограниченными возможностями и алкогольной зависимостью, уже забрали.

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