В селах Западной Украины почти не осталось мужчин, заявили пленные
Военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии группировки «Север» получили показания от пленных бойцов 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ о тотальной мобилизации в западных областях Украины. По словам захваченных в плен, в селах Львовской и Житомирской областей практически не осталось мужчин призывного возраста. Об этом военные рассказали агентству РИА Новости.
Один из пленных, уроженец Львовской области, сообщил, что сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования) забирают на фронт всех мужчин без разбора — «старых, молодых, больных».
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Другой военнопленный из Житомирской области уточнил, что в его селе остались только женщины, дети и старики, а мужчин до 47 лет, включая людей с ограниченными возможностями и алкогольной зависимостью, уже забрали.
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