Дроновод Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к российским операторам FPV с необычной просьбой. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Российские операторы FPV-дронов заметили на разведывательном БПЛА ВСУ «Лелека-100» обращение, в котором их просили не сбивать беспилотник: «Пожалуйста, не надо FPV, последний дрон, переведут в пехоту».

«Это не только признание заслуг нашего "воздушного ПВО", которое сбивает значительное количество тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа противника, но и подтверждает наш тезис, что украинских "беспилотчиков" массово переводят в пехотные подразделения за утрату дрона», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что во время штурма Отрадного в Донецкой народной республике дрон ВСУ врезался в каску российского бойца и отлетел от него, не взорвавшись.