В России пригрозили ударами по Европе

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пригрозил Европе ответом на снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия Украиной.

Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«"Под угрозой находятся все европейские города". Так лаконично [депутат] ответил на мой вопрос, какие населенные пункты окажутся под ударом в связи со снятием ограничений по дальности с военных поставок Украине», — написал он.

До этого с предупреждением выступил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойность оружия для Киева грозит эскалацией напряженности во всем мире.

«Мы будем иметь возможность нанесения ударов не только по центрам принятия решений, но по объектам управления», — указал он.

Ранее Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.