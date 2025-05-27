Обмен пленными в формате «1000 на 1000» между Украиной и Россией обнажил одну проблему Киева, а именно нехватку военнопленных. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

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«Пожалуй, ни в одной стране мира нет столько осужденных по статье "государственная измена". Не имея достаточно военнопленных для обмена 1000 на 1000, Киев впихнул в Россию своих граждан, которые ярко продемонстрировали отношение части общества к своему государству, которому так хочется изменять», — написал он.

По его словам, приговоры десяткам обменянных украинцев звучат как «хроника партизанской войны». При этом на Украине, добавил военкор, «по неизвестным причинам» остаются десятки россиян, включая 34 жителя Курской области.

Крупнейший обмен пленными с Украиной прошел в пользу России

Ранее военный и политический эксперт Ян Гагин раскрыл причину нежелания Украины обменивать бойцов нацбатальона «Азов»* (признан террористическим и запрещен в России).

«Как мы видим, на линии боестолкновения "азовцев", кто вернулся из плена, нет. Они стараются держаться подальше», — рассказал он.

*признан террористическим и запрещен в России.