Командование ВСУ не забирает трупы сослуживцев из лесополос в Сумской области Украины.

Об этом РИА Новости рассказали взятые в плен военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады украинских вооруженных сил.

"Прошли ту посадку, там еще наших много трупов было уже. Человек 20, может больше", - сказал один из мужчин.

Оружия и снаряжения, добавил он, на трупах не было.

Второй пленный военный ВСУ отметил, что когда их заводили на позиции и кто-либо из мобилизованных пытался узнать у "старших" солдат о том, куда они идут, ответы были агрессивные, любые диалоги пресекались.

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Ранее Минобороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Сумской области Украины - Беловоды и Владимировка. Они перешли под контроль бойцов группировки войск "Север" ВС России.

Солдаты ВСУ, добавили в военном ведомстве, бежали из Беловод, бросив раненых и погибших сослуживцев. Часть украинских солдат предпочла сложить оружие и сдаться в плен.