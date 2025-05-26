На Западе оценили российского «Медведя»

Стратегические бомбардировщики Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») с турбовинтовыми двигателями дешевле в эксплуатации, чем реактивные Ту-160. Возможности Ту-95 оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

«Ту-95МСМ ценится за низкие эксплуатационные расходы и потребность в техническом обслуживании, что также упрощает задачу поддержания высокого уровня готовности», — говорится в публикации.

Ту-95МСМ получили четыре двигателя НК-12МПМ, которые остаются самыми мощными турбовинтовыми двигателями в мире. Автор отметил, что большая дальность полета крылатых ракет Х-101, которые несет Ту-95, позволяет самолету поражать цели с безопасного расстояния. Х-101 получила боевую часть весом около 400 килограммов.

Ранее в мае стало известно, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи истребителей Су-33.