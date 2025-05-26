На Украине рассказали о продвижении ВС России в ДНР

Вооруженные силы России вошли в Попов Яр, заняли часть Яблоневки и Зарю, а также установили полный контроль над Старой Николаевкой и Романовкой. Об этом сообщает военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Враг добавляет сюда новые силы для прорыва, часть своих сил снимает из-под Торецка в основном для штурмовых действий. Ситуация очень трудная, и ответные меры пока не приняты, не вижу действий от высшего командования», — отметил украинский военный.

Также он отметил, что в Старой Николаевке российские силы проводят «стабилизационные мероприятия», а Попов Яр и Заря остаются в зоне активных боев.

Ранее стало известно, что взятие российскими военными населенного пункта Романовка дает возможность блокировать бойцов ВСУ у Константиновки в Донецкой народной республике.