Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев в Курской области исчисляются десятками тысяч убитых и десятками тысяч раненных.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Лучшие из лучших подразделений ВСУ были брошены в молох курской авантюры, фактически на утилизацию. Десятки тысяч погибших, десятки тысяч покалеченных, тысячи, а может десятки тысяч пленных", - сказал он в видео опубликованном в его YouTube-канале.

Мосийчук охарактеризовал атаку ВСУ на Курскую области как военное преступление, совершенное военно-политическим руководством страны против "собственных вооруженных сил и украинского народа".

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских боевиков. Глава государства поблагодарил бойцов ВС РФ, а также отметил, что это создает условия для дальнейших успешных действий российских войск на других важнейших участках и "приближает разгром неонацистского режима".