Раскрыто, какое оружие применит Россия в ответ на поставки ВСУ дальнобойных ракет
Россия применит «другое» оружие в случае поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет.
Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.
«В случае если информация [о поставках Киеву дальнобойного вооружения] подтвердится практически мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», — заявил парламентарий.
Этими словами политик прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.
В Госдуме отреагировали на снятие ограничений на поставки ВСУ дальнобойного оружия
Ранее сенатор Совфеда Григорий Карасин назвал мрачным решение Запада по оружию для Украины. По его словам, они давно шли к снятию ограничений дальности в поставках, но их всегда останавливало нежелание усугублять плохие отношения с Россией.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил, что подобными действиями власти западных стран не только злоупотребляют терпением Москвы, но и вынуждают Россию расширить буферную зону у своих границ.