Французский журналист призвал Париж прекратить поставки оружия Киеву

Алиса Селезнёва

Франция должна прекратить поставлять вооружения Киеву, и очень важно говорить о том, почему именно начался этот конфликт. Об этом заявил РИА Новости французский журналист, основатель портала Geopolitique Profonde Франк Пенгам.

Французский журналист призвал Париж прекратить поставки оружия Киеву
© РИА Новости

По его словам, сейчас жители Франции опираются лишь на информацию, которую преподносят СМИ, жестко контролируемые властями. При этом крайне важно понимать то, что Киев убивал жителей Донбасса, и Россия не пришла, чтобы защитить их.

«И об этом очень важно говорить. Вот почему Россия пришла - защитить людей», - пояснил Франк Пенгам.

Журналист уверен, что Франция «должна прекратить помогать украинцам оружием». Однако из-за того, что французы, не понимая специфики конфликта, доверяют исключительно антироссийской повестке в СМИ, во всех бедах во Франции принято винить Россию, констатировал он.

Основатель портала Geopolitique Profonde подчеркнул, что решил посетить Донбасс именно для того, чтобы увидеть все своими глазами и рассказать о другой точке зрения на конфликт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о российской угрозе для Европы и на фоне переговоров Москвы и Вашингтона о мире на Украине и призывал европейцев «вооружаться, чтобы избежать войны». Также Париж пригрозил новыми антироссийскими санкциями и предложил разместить европейские войска «в ключевых точках» Украины вдали от зоны боевых действий.

В МИД России констатировали, что действия Франции по расширению антироссийских санкций и оказанию поддержки Киеву говорят о том, что у Парижа нет цели урегулировать украинский кризис, и «в последние месяцы французы фактически возглавили западную партию войны».

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