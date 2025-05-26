Франция должна прекратить поставлять вооружения Киеву, и очень важно говорить о том, почему именно начался этот конфликт. Об этом заявил РИА Новости французский журналист, основатель портала Geopolitique Profonde Франк Пенгам.

По его словам, сейчас жители Франции опираются лишь на информацию, которую преподносят СМИ, жестко контролируемые властями. При этом крайне важно понимать то, что Киев убивал жителей Донбасса, и Россия не пришла, чтобы защитить их.

«И об этом очень важно говорить. Вот почему Россия пришла - защитить людей», - пояснил Франк Пенгам.

Журналист уверен, что Франция «должна прекратить помогать украинцам оружием». Однако из-за того, что французы, не понимая специфики конфликта, доверяют исключительно антироссийской повестке в СМИ, во всех бедах во Франции принято винить Россию, констатировал он.

Основатель портала Geopolitique Profonde подчеркнул, что решил посетить Донбасс именно для того, чтобы увидеть все своими глазами и рассказать о другой точке зрения на конфликт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о российской угрозе для Европы и на фоне переговоров Москвы и Вашингтона о мире на Украине и призывал европейцев «вооружаться, чтобы избежать войны». Также Париж пригрозил новыми антироссийскими санкциями и предложил разместить европейские войска «в ключевых точках» Украины вдали от зоны боевых действий.

В МИД России констатировали, что действия Франции по расширению антироссийских санкций и оказанию поддержки Киеву говорят о том, что у Парижа нет цели урегулировать украинский кризис, и «в последние месяцы французы фактически возглавили западную партию войны».