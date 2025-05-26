Военный аналитик: ВСУ переживают тактические кризисы, но удерживают фронт

Украинские войска стабилизировали фронт после поражения в Курской области, несмотря на дефицит личного состава. Об этом заявил военный аналитик Евгений Норин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, в целом ситуация осталась такой же, как и в 2024 году.

«Вооруженные силы Украины медленно отступают, теряют небольшие участки территории, время от времени переживают тактические кризисы, но не более того», — сказал он, отметив, что усталость в ВСУ накапливается, но крайне медленно.

Радикально ничего не изменилось, поэтому нельзя говорить, что Россия стоит в двух шагах от победы, подчеркнул военный аналитик.

Норин добавил, что инициатива в некоторой степени перешла к ВС РФ после победы в Курской области, но основная часть украинской группировки успела выйти из региона и избежала попадания в окружение.

До этого немецкая газета Bild сообщила, что российская армия готовится к большому наступлению в июне. По данным издания, наступление ожидается на территориях Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.