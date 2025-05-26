Для увеличения оборонных расходов в рамках НАТО из-за якобы российской угрозы страна сокращает бюджет. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Bild, передают «Известия».

Певкур напомнил о введение Эстонией так называемого «налог на безопасность». Он состоит из различных компонентов, отметил собеседник издания. За 20 лет членства НАТО страна всегда держала уровень расходов в 2%, утверждает Певкур. Однако «это сложно для общества» страны, добавил он.

«Мы все понимаем очень простую вещь. Сегодня, в мирное время, инвестировать 5% ВВП в свободу — это гораздо меньше, чем инвестировать 20% ВВП в защиту свободы или в борьбу за свободу», — подчеркнул министр.

Он назвал Эстонию одной из самых подготовленных стран в НАТО. Певкур отметил, что у нее есть воинская повинность и военная структура, которая насчитывает около 44 тыс. человек.

Это число может увеличиться до 50 тыс. или больше, заявил министр. Кроме того, государство может «развернуть целую дивизию менее чем за 48 часов», заявил собеседник газеты.

Как сообщили ранее обозреватели Мориц Кох и Франк Шпехт в статье для Handelsblatt, Евросоюз ожидает, что США в ближайшее время объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе.