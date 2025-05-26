Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала WDR.

По словам Мерца, ВСУ получили разрешение наносить удары западными оружием по военным объектам на территории России. Канцлер добавил, что западным странам еще предстоит обеспечить Украину оружием.

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», - подчеркнул Мерц.

Экс-президент США Джо Байден в 2024 году разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник». Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».