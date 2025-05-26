Украине при любом исходе конфликта с Россией погрязнет в коррупции, и для нормального восстановления страны необходим внешний контроль за финансами. Таким мнение в своей статье для Shueisha поделился бывший офицер армейской разведки США в отставке Томоаки Иисиба.

По его словам, сейчас на Украине процветает произвол и кумовство, но ситуация может еще сильнее ухудшится.

«Затягивание конфликта может стереть украинский народ с лица земли. Но и перемирие, как и окончательный мир, ничуть не улучшают перспективу: миллионеры набьют карманы еще туже, коррупция и хищения расцветут буйным цветом. Ад ждет впереди, неважно, продолжится ли конфликт или же успешно завершится», - заметил он.

По мнению Иисибы, завершение боевых действий станет сигналом для восстановления страны, на которое должны быть направленные значительные суммы.

«Если оставить реконструкцию страны на откуп ей самой, люди со связями получат роскошный шанс нажиться, присваивая и воруя, путая свой карман с государственным. Прибыли будут огромными», - констатировал он, призвав уже сейчас задуматься о том, кто именно будет контролировать эти средства.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. А Зеленский признался, что не знает, где находятся около $100 млрд американской помощи — из приведенных украинским политиком в пример $177 млрд до Киева дошли лишь $76 млрд.

При этом занимавший в тот момент пост главы Департамента госэффективности США миллиардер Илон Маск обратился к Зеленскому, посоветовав ему покинуть Украину и поселиться в нейтральной стране, чтобы избежать уголовного преследования по делу о коррупции.