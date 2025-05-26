Стало известно об отмене самого мощного удара по Украине

В ночь на 26 мая Москва готовила самый мощный удар по Украине, но отменила его в последний момент. Об этом сообщил Telegram-канал «Канал визионера».

Авторы канала сообщают, что в небо поднялось множество беспилотников «Герань» и стратегические ракетоносцы Ту-95. При этом, как сообщает канал, самолеты прекратили выполнение задания, сбросив ограниченное число крылатых ракет. Авторы заключили, что это была демонстрация возможностей российских войск для президента США Дональда Трампа. Ее целью было показать, что Россия настроена на завершение конфликта, хотя способна нанести сильный удар.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок сообщил, что массированные удары российских войск по Украине наносятся для увеличения договороспособности Киева. Еще одной возможной причиной обстрелов аналитик назвал подготовку российских войск к летней кампании 2025 года на случай, если мирные переговоры зайдут в тупик.

Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией: «Украина не выдержит»

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проект меморандума об урегулировании конфликта на Украине пока не передан Киеву.