Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники, больше нет.

"Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет", - сказал он во время дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

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"Это означает, что Украина может сейчас обороняться, например нападая на военные объекты в России", - утверждал Мерц.