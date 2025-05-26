Аналитик спрогнозировал, сколько может продлиться конфликт на Украине

Политический аналитик Джо Сиракуза заявил, что украинский кризис может длиться еще пять лет, но в итоге Киеву придется заключить с Россией «какое-то соглашение». Об этом он рассказал телеканалу Sky News Australia.

Сиракуза допустил, что на завершение переговоров по Украине может уйти год или даже пять лет. Он напомнил, что на прекращение огня во Вьетнаме ушли годы.

По мнению аналитика, президент США Дональд Трамп уже давно решил «умыть руки» в вопросе Украины. Трамп сосредоточен на других конфликтах - к примеру, на торговых войнах.

Также Сиракуза предупредил, что у Украины «нет выхода» из конфликта с Россией и ей придется прийти к какому-то соглашению с Москвой.

В мае в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек.

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Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».