Бойцы батальона «Запад-Ахмат» действуют с полной самоотдачей в Сумской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

«Благодарю командиров за твёрдое руководство, а бойцов — за стойкость, мужество и безупречное исполнение», — высказался он.

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Помимо благодарностей командованию и бойцам Кадыров отметил взвешенный и точный подход к выполнению задач, который стабильно приносит результат. Подтверждением, по мнению Кадыров, является успешное подавление украинских войск.