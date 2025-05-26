Белый дом опасается делать заявления о передаче оружия Украине, так как, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, такие действия могут привести к проблемам в мирном урегулировании украинского кризиса. Об этом со ссылкой на европейского чиновника пишет газета The Washington Post.

Источник издания отметил, что в Вашингтоне исходят из того, что заявление о передаче Украине ракет для систем ПВО Patriot, может «разозлить» Москву.

«Администрация Трампа, похоже, не хочет делать серьезные заявления о поставках оружия Киеву, полагая, что это может сорвать переговоры», - отмечается в статье.

Ранее Киев предложил странам Европы напрямую выделять часть своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины. В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран, входящих в альянс.

Трамп оказался недоволен Путиным

На этом фоне Дональд Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине. 19 мая президенты США и России провели телефонные переговоры, по итогам которых российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, рассказал, что тон и дух его разговора с Путиным были «превосходными». Также президент США указал, что условия прекращения огня на Украине могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.