Сослуживцы протащили участника СВО за машиной на тросе за попытку сдаться в плен

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине сослуживцы протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в украинский плен. Об этом сообщил Telegram-канал диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич».

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На опубликованном видео бойца жестоко избивают, после чего привязывают к автомобилю и ездят по полю, волоча его за собой. При этом все время мужчина умоляет пощадить его.

Имя и фамилия пострадавшего неизвестно, на каком направлении боевых действий было снято видео, также непонятно.

— Предал боевых товарищей и попытался сдаться в плен (ВСУ — прим. «ВМ»). Воспитательный процесс, — передает Telegram-канал.

Также в Курской области СК расследует дело о тяжких преступлениях, в которых подозреваются пятеро военнослужащих ВС РФ. По версии следствия, они объединились в преступную группу и занимались мародерством, а также жестокими расправами в зоне специальной военной операции.