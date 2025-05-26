Вооруженные силы России освободили населенные пункты Беловоды и Владимировка в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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По данным ведомства, взять под контроль два села удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск "Север".

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад и бригады теробороны ВСУ в районах Яблоновки, Алексеевки, Садков, Писаревки и Осоевки Сумской области.

В результате украинские войска потеряли до 275 военных, четыре боевых бронированных автомобиля, девять машин, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это удалось сделать в результате активных действий подразделений группировки войск "Южная".

Кроме того, российская армия освободила село Локня в Сумской области, а также населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР. По данным Минобороны РФ, села были взяты под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", "Юг" и "Восток" соответственно.